06.04 21:40 MIGnews.com
Меркель: отсутствие резолюции СБ ООН по химатаке – позор
Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала СБ ООН за то ,что до сих пор члены совета не приняли резолюции по Сирии из-за недавней химической атаки в провинции Идлиб.
Об этом сообщает DW в четверг, 6 апреля.
"Отсутствие решения по резолюции Совбеза ООН – это позор. Те, кто отказываются ее принимать, должны осознать, какую ответственность тем самым на себя берут", - заявила Меркель.
Канцлер Германии подчеркнула, что химическая атака должна непременно быть расследована, и многое указывает на то, что ее инициировал режим сирийского президента Башара Асада.
Она также добавила, что химическая атака является "военным преступлением".
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