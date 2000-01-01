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flickr 06.04 21:40   MIGnews.com

Меркель: отсутствие резолюции СБ ООН по химатаке – позор

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала СБ ООН за то ,что до сих пор члены совета не приняли резолюции по Сирии из-за недавней химической атаки в провинции Идлиб.

Об этом сообщает DW в четверг, 6 апреля.

"Отсутствие решения по резолюции Совбеза ООН – это позор. Те, кто отказываются ее принимать, должны осознать, какую ответственность тем самым на себя берут", - заявила Меркель.

Канцлер Германии подчеркнула, что химическая атака должна непременно быть расследована, и многое указывает на то, что ее инициировал режим сирийского президента Башара Асада.

Она также добавила, что химическая атака является "военным преступлением".
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