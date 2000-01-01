06.04 20:57 MIGnews.com

Видео: Фийона обсыпали мукой перед избирателями

François Fillon a été enfariné à Strasbourg pic.twitter.com/TDZ5xQ5rL6 — BFMTV (@BFMTV) 6 апреля 2017 г.

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Кандидата в президенты, бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона обсыпали мукой перед началом предвыборного митинга в городе Страсбург. Об этом сообщает телеканал BFMTV в четверг, 6 апреля.Инцидент произошел в зале, где в ближайшее время должна начаться встреча.На видеокадрах мы видим, как Фийон, окруженный толпой, заходит в зал, приветствуя своих сторонников. После молодой человек подбежал к кандидату и высыпал пакет с мукой в лицо кандидату в президенты Франции.По сообщениям телеканала, что на юноше была футболка с надписью "Студенты за Фийона".На кадрах телеканала видно, что сопровождавшая Фийона женщина, возможно, обеспечивавшая его безопасность, повалила хулигана на пол.