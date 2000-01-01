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YouTube 06.04 20:25   MIGnews.com

РФ: поддержка Асада не является безусловной

В свете усиленной критики Запада из-за последних событий в Сирии и роли России в поддержке режима сирийского правительства, в Кремле заявили, что "поддержка России президента Асада не является безусловной".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Associated Press.

Также он добавил, что Москва обеспокоена заявлением администрации США о том, что Вашингтон рассматривает возможность военной интервенции в Сирии.

Напомним, что сирийский Идлиб подвергся химической атаке 4 апреля. В результате газовой атаки погибли более 100 человек.

В свою очередь, сирийское правительство заявляет, что не применяло химического оружия против мирных жителей. Министр иностранных дел Сирии заявил, что власти не использовали и не будут использовать химическое оружие даже против террористов.
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