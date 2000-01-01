06.04 18:54 MIGnews.com

НДИ: излишки бюджета на увеличение пособий инвалидам

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер на внеочередном заседании финансовой комиссии заявил, что фракция НДИ не поддержит перевод избыточных бюджетных средств ряду министерств, если не будут выполнены ее требования: сокращение с 4 до 2 лет срока полной выплаты добавок к пособиям пожилым людям в рамках реализации пенсионной реформы НДИ и увеличение пособия инвалидам.Напомним, ранее председатель парламентской фракции НДИ Роберт Илатов направил соответствующее обращение министру финансов Кахлону, но ответа так и не получил. Согласно коалиционным соглашениям, подписанным в мае 2016 года, по требованию партии НДИ был выделен суммарный бюджет в 1,9 миллиарда шекелей на программу повышения уровня дохода людей пенсионного возраста в Израиле. Но министерство финансов, вопреки возражениям партии НДИ, настояло на том, чтобы реализация данной программы была растянута на 4 года, в результате чего часть пенсионеров получила незначительные надбавки в размере всего нескольких десятков шекелей.И теперь, в свете того, что в текущем году образовался профицит госбюджета, фракция НДИ убеждена, что нельзя упускать представившуюся возможность. В результате сокращения разбивки по годам вдвое, пенсионеры смогут получить гораздо более весомые прибавки к пособию. Поэтому, если данное требование не будет принято, депутаты от НДИ сделают все возможное, чтобы заблокировать перевод ряду министерств финансовых средств из образовавшихся излишков бюджета.