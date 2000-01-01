06.04 17:57 MIGnews.com

САР: Израиль – главный бенефициар обвинений в газовых атаках

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израиль является основным бенефициаром утверждений о том, что режим Асада стоит за смертоносной атакой с применением химического оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем в четверг, 6 апреля.Он отметил, что вооруженные силы САР "не применяли и не будут применять" химическое оружие даже против джихадистских группировок.Выступая на пресс-конференции в Дамаске через 2 дня после предположительной химической атаки в Идлиб, Аль-Муаллем заявил:"Я еще раз подчеркиваю: сирийская армия не применяет, не применяла и не будет применять это оружие не только против нашего народа, но и даже против террористов, которые совершают нападения на наших мирных жителей с помощью минометных снарядов".Гибель более 100 человек в этой атаке вызвали международное негодование, многие считают, что за этим стоит президент Сирии Башар Асад, однако Муаллем сомневается в этом."Сирийская армия совершила первый воздушный налет во вторник в 11.30. Целью авианалета был склад оружия, принадлежащий фронту ан-Нусра, где и хранилось химическое оружие. Фронт ан-Нусра и ISIS и другие организации продолжают хранить химическое оружие в городских и жилых районах", - заявил министр иностранных дел САР.