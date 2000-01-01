Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 06.04 17:57   MIGnews.com

САР: Израиль – главный бенефициар обвинений в газовых атаках

Израиль является основным бенефициаром утверждений о том, что режим Асада стоит за смертоносной атакой с применением химического оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем в четверг, 6 апреля.

Он отметил, что вооруженные силы САР "не применяли и не будут применять" химическое оружие даже против джихадистских группировок.

Выступая на пресс-конференции в Дамаске через 2 дня после предположительной химической атаки в Идлиб, Аль-Муаллем заявил:

"Я еще раз подчеркиваю: сирийская армия не применяет, не применяла и не будет применять это оружие не только против нашего народа, но и даже против террористов, которые совершают нападения на наших мирных жителей с помощью минометных снарядов".

Гибель более 100 человек в этой атаке вызвали международное негодование, многие считают, что за этим стоит президент Сирии Башар Асад, однако Муаллем сомневается в этом.

"Сирийская армия совершила первый воздушный налет во вторник в 11.30. Целью авианалета был склад оружия, принадлежащий фронту ан-Нусра, где и хранилось химическое оружие. Фронт ан-Нусра и ISIS и другие организации продолжают хранить химическое оружие в городских и жилых районах", - заявил министр иностранных дел САР.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:54
НДИ: излишки бюджета на увеличение пособий инвалидам
18:17
Путин: обвинения по ситуации в Идлибе неприемлемыми
17:51
Европарламент одобрил отмену виз для Украины
17:33
Мосул: боевики ISIS сбили иракский вертолет
17:15
ООН призвала к трехдневному перемирию в Сирии
17:03
Новый "Супер Геркулес" прибудет в Израиль
16:31
Хотовели: Израиль может помочь положить конец войне в Сирии
15:54
Израиль: Сирия возобновила производство зарина
15:49
Массовая расправа: ISIS казнило десятки человек в Сирии
15:47
Очевидцы: В жилом доме в Петербурге произошел взрыв  
15:23
Сенат США не торопится
15:02
В результате теракта в Офра погиб сержант ЦАХАЛа
14:56
6 апреля похоронят жертв теракта в Петербурге
14:29
Кремль назвал выводы США о химатаке "необъективными"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus