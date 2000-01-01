06.04 18:17 MIGnews.com

Путин: обвинения по ситуации в Идлибе неприемлемыми

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В ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу президент России Владимир Путин назвал "неприемлемыми" безосновательные обвинения в связи с инцидентом с химическим оружием в Идлибе, сообщается на сайте Кремля."Состоялся обмен мнениями в связи с произошедшим 4 апреля в сирийской провинции Идлиб инцидентом с химическим оружием. Владимир Путин, в частности, подчеркнул неприемлемость выдвижения безосновательных обвинений против кого-то бы ни было до проведения тщательного и беспристрастного международного расследования. Условлено о продолжении контактов", — говорится в тексте официального сообщения.Нетаниягу, в свою очередь, выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга. Лидеры двух стран также отметили важность активизации усилий международного сообщества в борьбе с терроризмом.Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что МИД настаивает на том, что в Хан-Шейхуне сирийской провинции Идлиб никакого применения химического оружия не было.