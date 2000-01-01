07.04 06:33 MIGnews.com

Песков: химатака выгодна террористам и противникам Асада

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Инцидент с химоружием в сирийской провинции Идлиб выгоден террористам и противникам законного руководства Сирии, считают в Кремле."Безусловно, существуют силы, которые ведут дело к делегитимизации законного руководства Сирийской Арабской Республики, существуют силы терроризма и те, кто поддерживает террористов", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, кому может быть выгодна данная ситуация.При этом представитель Кремля призвал взвешенно подходить к инциденту и не делать скоропалительных выводов, передает Интерфакс."Вешать поспешные ярлыки, с нашей точки зрения, было бы неправильно, и мы не согласны с теми оценками, которые даются", — указал Дмитрий Песков, напомнив, что Минобороны РФ уже давало пояснения по этому вопросу.4 апреля Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вина за произошедшее была возложена на правительственные войска Сирии.Командование сирийской армии отвергло эти обвинения и обвинило в произошедшем боевиков. По данным российских военных, сирийская авиация разбомбила в районе Хан-Шейхуна цеха, где террористы производили боеприпасы с отравляющими веществами.