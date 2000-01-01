06.04 16:31 MIGnews.com

Хотовели: Израиль может помочь положить конец войне в Сирии

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Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели прокомментировала недавние события в Сирии, такие как вчерашняя химическая атака в Идлибе, в результате которой погибли более 100 человек.В ходе традиционного ужина организованного в честь Песах в министерстве иностранных дел, Ципи Хотовели заявила:"Израиль был прав последние 6 лет, когда не принимал военного участия в сирийском конфликте. Тем не менее, ситуация в Сирии требует действий на дипломатической арене. Израиль может перейти к сотрудничеству со своими друзьями в мире, для того, чтобы начать работу над тем, чтобы положить конец этим зверствам.Израиль не поворачивается спиной к раненым в Сирии. Мы оказываем лечение и продолжаем лечить раненых сирийских детей в израильских больницах".Кроме этого, она также высоко оценила достижения министерства иностранных дел Израиля под руководством премьер-министра Нетаниягу и генерального директора Юваля Ротема за последние годы, включая возобновление дипломатических отношений с Никарагуа и недавнюю израильско-китайскую Конференцию по инновациям."Происходящие в мире перемены свидетельствуют о растущем понимании того факта, что в нашем опасном регионе, где плохое конкурирует с худшим – первостепенное значение имеет поддержка Израиля, единственного демократического государства на Ближнем Востоке", - резюмировала Ципи Хотовели.