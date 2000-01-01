07.04 00:44 MIGnews.com
Дутерте планирует поднять флаг в спорном Южно-Китайском море
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в четверг, 6 апреля, что он планирует посетить остров, на который претендуют Филиппины в спорном Южно-Китайском море, и поднять там филиппинский флаг.
Дутерте сказал репортерам, что он также укрепит остров Титу казармами.
Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, где ежегодно проходит около 5 триллионов долларов морских товаров. Бруней, Малайзия, Филиппины, Вьетнам и Тайвань также имеют претензии на остров.
Дуттерт сказал, что он планирует посетить Титу в День независимости в июне.
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