07.04 00:44 MIGnews.com

Дутерте планирует поднять флаг в спорном Южно-Китайском море

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Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в четверг, 6 апреля, что он планирует посетить остров, на который претендуют Филиппины в спорном Южно-Китайском море, и поднять там филиппинский флаг.Дутерте сказал репортерам, что он также укрепит остров Титу казармами.Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, где ежегодно проходит около 5 триллионов долларов морских товаров. Бруней, Малайзия, Филиппины, Вьетнам и Тайвань также имеют претензии на остров.Дуттерт сказал, что он планирует посетить Титу в День независимости в июне.