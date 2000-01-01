06.04 10:11 MIGnews.com

Нетаниягу: я не атакую прессу, но пресса атакует меня

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Второй канал израильского ТВ сообщает о достижении нового компромисса по телерадиовещательной корпорации “Кан”.Согласно компромиссу, корпорация работники корпорации, которых могли уволить, будут приняты в новое подразделение новостей, создаваемое на основе прежнего компромисса. С этой целью в подразделении новостей будет создано дополнительно 50 рабочих мест. Приоритет при приеме на работу, однако, будет отдаваться работникам управления телерадиовещания.Новые рабочие места создаются за счет отказа от услуг внешних производителей - например, за свет расформирования департамента журналистских расследований. В конечном итоге, четверть сотрудников подразделения новостей будет набрана из числа сотрудников “Кан”.На фоне нового компромисса премьер-министр Биньямин Нетаниягу атаковал прессу, заявив: “У меня нет обсессии с прессой, но у прессы есть обсессия со мной”.