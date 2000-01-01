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`Ликуд` потребовал возобновить дело против Либермана | Фото:06.03 09:16   MIGnews.com

"Ликуд" потребовал возобновить дело против Либермана

Партия "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, потребовала возобновить расследование в отношении лидера блока "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана.

Соответствующее требование прозвучало вечером четверга, 5 марта, после объявления НДИ о поддержке закона, запрещающего Нетаниягу возглавлять правительство.

В "Ликуде" признали, что их требование связано с заявлением Либермана. У Нетаниягу требуют, чтобы Мандельблит изучил и, если нужно, расследовал возможную встречу двух сыновей Либермана с застройщиком Моше Иешаягу буквально перед тем, как министерство обороны отнесло землю, принадлежавшую застройщику, к безопасной зоне, где разрешено строительство.

Партия премьер-министра утверждают, что экс-министр обороны был замешан в этом деле. Либерман в свою очередь отреагировал на требование "Ликуда" несколькими смеющимися смайлами.


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