06.03 07:08 MIGnews.com

Бейт Лехем блокирован, в ПА введено чрезвычайное положение

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После того, как семь палестинцев в Бейтлехеме заразились коронавирусом, власти пошли на чрезвычайные меры.По решению министра обороны Израиля Нафтали Беннета город полностью закрыт. Улицы пусты, люди запасаются водой и продовольствием.Семь палестинцев с коронавирусом находились в том же отеле, что и группа заразившихся вирусом греческих паломников.Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил чрезвычайное положение во всей автономии.Израиль запретил въезд на свою территорию палестинских рабочих из Бейт Лехема. Пока неизвестно, распространятся ли эти ограничения на всех палестинских рабочих с Западного берега.Министр обороны и координатор действий правительства на территориях опасаются, что коронавирус может перекинуться с палестинских территорий в Израиль. Министерство обороны распространило заявление, в котором говорится: Израильтянам и палестинцам запрещены поездки в город Бейт Лехем, после консультаций с Советом Национальной Безопасности и координатором правительства на оккупированных территориях генерал-майором Камилем Абу Руконом”.Между тем, начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Авив Кохави запретил поездки личного состава израильской армии за границу. Солдатам. в отдельных случаях, могут делаться исключения. С этой целью созданы два комитета, рассматривающие подобные просьбы.Также принято решение о том, что резервисты, в течение двух последних недель побывавшие за границей, не будут призываться на сборы.