07.03 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Бейт Лехем блокирован, в ПА введено чрезвычайное положение
. После того, как семь палестинцев в Бейтлехеме заразились коронавирусом, власти пошли на чрезвычайные меры.
"Ликуд" потребовал возобновить дело против Либермана
. Партия "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, потребовала возобновить расследование в отношении лидера блока "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана.
Коронавирус в Израиле: один из пациентов в тяжелом состоянии
. Согласно совместному заявлению медицинского центра Baruch Padeh и Министерства здравоохранения Израиля, водитель автобуса, у которого был диагностирован коронавирус, был подключен к аппарату искусственного дыхания.
"Три начальника штаба продают Израиль врагам"
. Министр транспорта Бецалель Смотрич выступил против инициативы "Кахоль Лаван" по формированию правительства меньшинства вместе с Объединенным арабским списком.
Коронавирус в Израиле: 21 зараженный, 70 000 на карантине
. У 21 израильтянина был обнаружен коронавирус, и еще около 70 000 человек находятся в домашней изоляции перед праздником Пурим, сообщает JP.
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