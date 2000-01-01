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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:07.03 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Бейт Лехем блокирован, в ПА введено чрезвычайное положение. После того, как семь палестинцев в Бейтлехеме заразились коронавирусом, власти пошли на чрезвычайные меры.

"Ликуд" потребовал возобновить дело против Либермана. Партия "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, потребовала возобновить расследование в отношении лидера блока "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана.

Коронавирус в Израиле: один из пациентов в тяжелом состоянии. Согласно совместному заявлению медицинского центра Baruch Padeh и Министерства здравоохранения Израиля, водитель автобуса, у которого был диагностирован коронавирус, был подключен к аппарату искусственного дыхания.

"Три начальника штаба продают Израиль врагам". Министр транспорта Бецалель Смотрич выступил против инициативы "Кахоль Лаван" по формированию правительства меньшинства вместе с Объединенным арабским списком.

Коронавирус в Израиле: 21 зараженный, 70 000 на карантине. У 21 израильтянина был обнаружен коронавирус, и еще около 70 000 человек находятся в домашней изоляции перед праздником Пурим, сообщает JP.


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