06.03 19:48 MIGnews.com

Ганц: следующее политическое убийство не за горами

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц в пятницу, 6 марта, обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в подстрекательстве к насилию после выборов в Кнессет на этой неделе. Нетаниягу и правому блоку вновь не хватило большинства, необходимого для формирования правительства."Подстрекательство к насилию пересекает все границы. Если мы не проснемся, следующее политическое убийство не за горами", - написал Ганц в Facebook через несколько часов после нападения на протестующего против Нетаниягу. Он связал предполагаемое подстрекательство с предстоящим судом над премьер-министром по обвинению во взяточничестве.Ганц также обвинил премьер-министра в игнорировании результатов выборов. "Нетаниягу и его люди намеренно разжигают насильственный и экстремальный дискурс", - сказал политик. "Нетаниягу игнорирует результаты выборов и готов сжечь все на своем пути, чтобы избежать суда."Партия "Ликуд" заявила, что подаст петицию в Верховный суд с просьбой пересмотреть итоги голосования, заявив о "ошибках в регистрации и записи результатов", не дав никаких доказательств. "Биби, мы увидели, что произошло, когда подстрекательство разрастается, и никто не останавливает его в 1995 году", - сказал Ганц, имея в виду убийство премьер-министра Ицхака Рабина.Он также заявил, что будет работать над формированием правительства и заменой Нетаниягу."Мы будем уважать всех граждан Израиля, независимо от того, выбрали они меня или нет. Так же, как я ожидаю, что народы мира будут уважать еврейских граждан на их землях, мы никогда не посмели бы сказать, что голоса 20 процентов [населения] от арабских граждан Израиля ничего не стоят."