06.03 17:32 MIGnews.com

Уда в 2013: Насралла - пример преданности и жертвенности

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Председатель Объединенного арабского списка Айман Уда опубликовал в 2013 году статью, в которой выразил сочувствие и поддержку террористической организации "Хизбалла" и похвалил ее лидера Хасана Насраллу.В этой статье Уда раскритиковал лидеров северной фракции "Исламского движения", которые высмеяли Хасана Насраллу в свете деятельности организации в Сирии.Согласно сообщению газеты "Макор Ришон", которое было опубликовано в пятницу утром, 6 марта, Уда спросил лидеров "Исламского движения": "Считаете ли вы это отравленной иранской стрелой и ничем более?"Уда похвалил лидера "Хизбаллы", который, по его словам, "представил уникальную модель сопротивления" и написал, что он был "главой движения против израильской оккупации и победил её в 2000 году и показал себя примером профессионализма и жертвенности в 2006 году".В статье арабский политик добавил, что Насралла "пожертвовал сотнями мучеников, включая своего первенца". Старший сын Насраллы был бойцом "Хизбаллы", убитым ЦАХАЛ в 1997 году.