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`Три начальника штаба хотят продать Израиль врагам` | Фото:06.03 15:33   MIGnews.com

"Три начальника штаба продают Израиль врагам"

Министр транспорта Бецалель Смотрич выступил против инициативы "Кахоль Лаван" по формированию правительства меньшинства вместе с Объединенным арабским списком.

"Так же, как террор вызван не отчаянием, а надеждой, так и явка в поддержку Объединенного террористического списка высока не потому, что кто-то на них напал, а потому, что безответственные люди дают им надежду быть теми, от кого все зависят в управлении государством", - сказал Смотрич.

"Презрение, высокомерие и националистическое неповиновение, которое они демонстрировали в последние дни, доказывают это. И это не меньше, чем угроза еврейскому и сионистскому видению государства", - добавил министр.

"И это совершают три начальника штаба, двое Хаусер и Хендельс и один Ивет Либерман. Люди, чья ненависть к Нетаниягу сводила их с ума, и они готовы продать Государство Израиль своим врагам, только чтобы вытолкнуть премьер-министра из его кресла. Это грустно, стыдно и опасно."

Министр окружающей среды Зеев Элькин ("Ликуд") также заявил, что правительство Ганца и Яалона с арабскими членами Кнессета "не продержится".


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