Нидерланды призывают к запрету на полеты над Идлибом
Соглашение о прекращении огня между Москвой и Турцией в провинции Идлиб в Сирии должно быть закреплено созданием там бесполетной зоны, что позволит остановить дальнейшие обстрелы больниц, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
"Я рад, что есть договоренность о прекращении огня, но нужно посмотреть, будет ли оно длительным. Я думаю, было бы разумно добавить бесполетную зону", - сказал Блок журналистам, приехав на внеочередное заседание Совета министров ЕС по иностранным делам в столице Хорватии Загребе.
"Мы знаем, и русские тоже знают, об ужасных историях бомбардировок больниц, и этому следует положить конец", - отметил он.
"Я думаю, что европейские страны очень стремятся сделать шаг вперед, чтобы убедить всех членов Совета Безопасности ООН создать эту бесполетную зону, прежде всего для сирийской авиации. Это не будет препятствовать борьбе с Аль-Каидой, но это остановит бомбардировки больниц", - заявил Блок, пишет DS.
Он также сказал, что Турция пытается оказывать давление на Европу "неприемлемым способом".
"Нельзя использовать людей, которые ищут лучшей жизни, чтобы надавить на Европу", - говорит Блок.