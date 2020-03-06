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Власти Японии запретят перепродажу медицинских масок 06.03 15:13   MIGnews.com

Власти Японии запретят перепродажу медицинских масок

Японские власти задумались о необходимости запрета перепродажи медицинских масок, которых в настоящее время не хватает даже больницам. Нехватка связана со вспышкой китайского вируса.

"Мы намерены быстро принять необходимые меры, чтобы ликвидировать дефицит", - заявил в ходе общения с журналистами в пятницу министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, пишет Tellerreport.

В данный момент идет ускоренное согласование вопроса о запрете на перепродажу с другими заинтересованными ведомствами, добавил чиновник.


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