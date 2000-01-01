Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











В Совфеде отреагировали на желание Киева поставлять воду 06.03 16:16   MIGnews.com

В Совфеде отреагировали на желание Киева поставлять воду

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков поддержал желание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля возобновить подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

При этом он сомневается, что глава украинского правительства сможет реализовать свои слова на практике.

В частности, он скоро подвергнется информационным атакам со стороны различных радикалов и может изменить свое мнение. Кроме того, есть вопрос готовности канала для поставки воды и цены за нее.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:37
Гутерриш приедет на 9 мая в Москву
16:14
Число зараженных коронавирусом перевалило за сотню тысяч
16:01
Израильтянин умер во время похода в Бразилии
15:55
Шмыгаль: вопрос рынка земли должен решаться на референдуме
15:34
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
15:33
"Три начальника штаба продают Израиль врагам"
15:13
Власти Японии запретят перепродажу медицинских масок
15:07
El Al отменила рейсы в США
14:52
Раскрыты подробности новой космической программы Ирана
14:31
Сын Высоцкого осудил рекламу ФБР с фото его отца
14:10
Нидерланды призывают к запрету на полеты над Идлибом
13:49
Пост премьер-министра в Ираке оказывается непростым
13:28
Бутан закрыл въезд для туристов из-за коронавируса
13:07
Коронавирус: вторая смерть на борту лайнера Grand Princess
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus