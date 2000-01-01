06.03 16:16 MIGnews.com
В Совфеде отреагировали на желание Киева поставлять воду
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков поддержал желание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля возобновить подачу воды
на полуостров по Северо-Крымскому каналу.
При этом он сомневается, что глава украинского правительства сможет реализовать свои слова на практике.
В частности, он скоро подвергнется информационным атакам со стороны различных радикалов и может изменить свое мнение. Кроме того, есть вопрос готовности канала для поставки воды и цены за нее.
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