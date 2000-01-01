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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:06.03 06:20   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Результат выборов: Ликуд – 36, тупик сохраняется ЦИК опубликовала окончательные неофициальные итоги выборов: "Ликуд" – 36, "Кахоль Лаван" – 33, "Объединенный Арабский Список" – 15, ШАС – 9, "Яадут А-Тора" – 7, НДИ – 7, блок "Авода-Гешер-Мерец" – 7, "Ямина" – 6, правый блок – 58.

ВВС Израиля нанесли удары в центральной и южной Сирии Сирийские государственные СМИ сообщили о воздушных атаках Израиля в центральной и южной частях страны.

В результате атаки ЦАХАЛа в Сирии убит иранский генерал По сообщениям в сирийских социальных сетях, в результате бомбардировки израильскими самолетами базы ВВС Сирии аш-Шайярат убит иранский генерал.

Коронавирус: Бейтлехем посетили зараженные туристы Четыре зараженных смертоносным коронавирусом туриста посетили город Вифлеем.

Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 17 По данным Минздрава, последним зараженным оказался израильтянин, недавно вернувшийся из Италии. Он прибыл из Венеции 29 февраля рейсом EasyJet EJ3342.


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