06.03 06:20 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Результат выборов: Ликуд – 36, тупик сохраняется
ЦИК опубликовала окончательные неофициальные итоги выборов: "Ликуд" – 36, "Кахоль Лаван" – 33, "Объединенный Арабский Список" – 15, ШАС – 9, "Яадут А-Тора" – 7, НДИ – 7, блок "Авода-Гешер-Мерец" – 7, "Ямина" – 6, правый блок – 58.
ВВС Израиля нанесли удары в центральной и южной Сирии
Сирийские государственные СМИ сообщили о воздушных атаках Израиля в центральной и южной частях страны.
В результате атаки ЦАХАЛа в Сирии убит иранский генерал
По сообщениям в сирийских социальных сетях, в результате бомбардировки израильскими самолетами базы ВВС Сирии аш-Шайярат убит иранский генерал.
Коронавирус: Бейтлехем посетили зараженные туристы
Четыре зараженных смертоносным коронавирусом туриста посетили город Вифлеем.
Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 17
По данным Минздрава, последним зараженным оказался израильтянин, недавно вернувшийся из Италии. Он прибыл из Венеции 29 февраля рейсом EasyJet EJ3342.
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