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КНДР примет участие в межкорейском саммите по примирению 06.03 09:48   MIGnews.com

КНДР примет участие в межкорейском саммите по примирению

Лидер КНДР Ким Чен Ын и делегация из Южной Кореи договорились о совместном саммите по примирению сторон. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

"Ким Чен Ын узнал от южнокорейского спецпосланника о намерениях президента Мун Чжэ Ина относительно саммита, после чего [стороны] обменялись мнениями и достигли удовлетворительного соглашения", - пишет агентство, отметив, что при этом стороны сошлись во мнении о необходимости "активации диалога, разносторонних контактов и сотрудничества".

При этом в ЦТАК так и не сообщили, обсуждалась ли на этой встрече ракетно-ядерная программа Северной Кореи.

Южнокорейская делегация отправилась в Пхеньян в понедельник из Сеула. Накануне источник из Национального собрания Республики Корея сообщил, что представители Юга отправились в Северную Кори, чтобы обсудить организацию межкорейского саммита и переговоров США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что северокорейское правительство заявило, что любая блокада Северной Кореи со стороны Соединенных Штатов Америки будет расцениваться как акт войны.
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