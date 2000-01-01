КНДР примет участие в межкорейском саммите по примирению
Лидер КНДР Ким Чен Ын и делегация из Южной Кореи договорились о совместном саммите по примирению сторон. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.
"Ким Чен Ын узнал от южнокорейского спецпосланника о намерениях президента Мун Чжэ Ина относительно саммита, после чего [стороны] обменялись мнениями и достигли удовлетворительного соглашения", - пишет агентство, отметив, что при этом стороны сошлись во мнении о необходимости "активации диалога, разносторонних контактов и сотрудничества".
При этом в ЦТАК так и не сообщили, обсуждалась ли на этой встрече ракетно-ядерная программа Северной Кореи.
Южнокорейская делегация отправилась в Пхеньян в понедельник из Сеула. Накануне источник из Национального собрания Республики Корея сообщил, что представители Юга отправились в Северную Кори, чтобы обсудить организацию межкорейского саммита и переговоров США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.