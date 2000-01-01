06.03 09:23 MIGnews.com

Как вертолет: вертикальная посадка F-35

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Американский флот опубликовал видео вертикальной посадки истребителя-бомбардировщика F-35B на большой десантный корабль.Истребитель принимает участие в первой зарубежной миссии американского флота на борту десантного корабля Wasp.Корабль 5 марта покинул базу в Окинаве и последовал в Индийский океан.Контр-адмирал Брад Купер, командир 7 экспедиционной ударной группы заявил: “Совмещение Wasp и F-35 является самым значительным скачком в развитии возможностей флота за весь период моей службы”.