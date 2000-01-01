Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Как вертолет: вертикальная посадка F-35 06.03 09:23   MIGnews.com

Как вертолет: вертикальная посадка F-35

Американский флот опубликовал видео вертикальной посадки истребителя-бомбардировщика F-35B на большой десантный корабль.



Истребитель принимает участие в первой зарубежной миссии американского флота на борту десантного корабля Wasp.

Корабль 5 марта покинул базу в Окинаве и последовал в Индийский океан.

Контр-адмирал Брад Купер, командир 7 экспедиционной ударной группы заявил: “Совмещение Wasp и F-35 является самым значительным скачком в развитии возможностей флота за весь период моей службы”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:13
Польский Познань содрогнул мощнейший взрыв: есть жертвы
12:57
В Бельгии начали готовиться к ядерной катастрофе
12:48
"Хефец работает за деньги, ему нельзя верить"
12:17
В Израиле тестируют глазные капли которые заменят очки
11:27
Сара Нетаниягу и Мелания Трамп пообщались наедине  
11:15
СМИ: на Шри-Ланке введут режим ЧП из-за беспорядков в стране
11:09
Суперистребители Су-57 покинули Сирию
10:25
Заявление Трампа и Нетаниягу: Вместе остановим Иран
10:10
У актрисы Френсис Мадорман попытались украсть "Оскар"
10:09
В Голани приказали сбрить бороды
09:48
КНДР примет участие в межкорейском саммите по примирению
09:08
Конец демократии: Переписка судей с прокурорами - рутина
08:25
СМИ: церемония "Оскар" теряет интерес зрителя
08:23
Иглесиас нарвался на критику за концерт в Израиле
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus