06.03 09:08 MIGnews.com

Конец демократии: Переписка судей с прокурорами - рутина

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На обсуждении в комитете Кнессета по законодательству депутаты атаковали практику “обмена мнениями” между представителями прокуратуры и судьями - как это продемонстрировал громкий скандал с судьей по делу 4000 Ронит Познански-Кац.Глава комитета Нисим Сломянски (Еврейский Дом) предупредил, что прокуратуры и суды “растоптали права задержанных”. Он также выразил шок в связи с содержащимися в докладе омбудсмена судей Элиезера Ривлина сведениями о том, что неформальный обмен сообщениями между прокурорами и судьями “является рутинной”.Сломянски заявил: Если даже система правоохранения не чиста - я дрожу за судьбу демократии”.Депутат Ализа Лави (Еш Атид) атаковала государственного прокурора Шая Ницана: “Как это могло произойти? Почему судья не остановилась? Это выглядит как ритуал, как нечто стандартное. Как вы можете в это верить?”Генеральный прокурор Ницан обиделся и заявил, что у него создалось впечатление о том, что депутаты думают, что все прокуроры лгут. Он предположил, что причиной этого является “неверное истолкование изолированного инцидента” с судьей Познански-Кац.