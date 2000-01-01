06.03 08:07 MIGnews.com

Нетаниягу: Нир Хефец несет чушь

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал сливы в израильской прессе о разговорах своего бывшего советника Нира Хефеца, в которых тот сказал, что Нетаниягу принимает решения в области безопасности под воздействием своего сына, Яира.В ответе Нетаниягу говорится: “Нир Хефец уже семь лет полностью исключен из процесса принятия решений по вопросам безопасности. Единственный брифинг, на котором он присутствовал - о состоянии здоровья собаки семьи, Кайя. То, что Хефец говорил о Яире и Саре - полный нонсенс”.