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Нетаниягу: Нир Хефец несет чушь 06.03 08:07   MIGnews.com

Нетаниягу: Нир Хефец несет чушь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал сливы в израильской прессе о разговорах своего бывшего советника Нира Хефеца, в которых тот сказал, что Нетаниягу принимает решения в области безопасности под воздействием своего сына, Яира.

В ответе Нетаниягу говорится: “Нир Хефец уже семь лет полностью исключен из процесса принятия решений по вопросам безопасности. Единственный брифинг, на котором он присутствовал - о состоянии здоровья собаки семьи, Кайя. То, что Хефец говорил о Яире и Саре - полный нонсенс”.
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