06.03 07:30 MIGnews.com

Нир Хефец: Биби меняет судьбоносные решения из-за сына

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Новый государственный свидетель Нир Хефец в ближайшее время начнет давать показания на своего бывшего босса Биньямина НетаниягуМежду тем Хефец, по сообщению 10-го канала израильского ТВ, рассказал о том, что Яир Нетаниягу имеет “драматическое влияние а отца”. Нетаниягу “вдохновленный и находившийся под влиянием Яира, продемонстрировал национальную безответственность и принял решения , которые причинили вред национальным интересам и государственной безопасности Израиля”.Хефец якобы сказал: “Я обожаю Нетаниягу, но он порабощен своим сыном и женой, и они используют свои власти при принятии решений по национальным делам”.Хефец якобы сказал, что он был вынужден покинуть офис премьер-министра в октябре 2017 из-за действий Яира: “Яир причинил ущерб государству и отцу. Поэтому я ушел”.Источники близкие к Хефецу утверждают, что тот “решил не получать пулю из-за Биби”. Источник говорит: “Он верит в то, что эпоха Нетаниягу прошла”, а также в то, что “дача показаний принесет пользу народу”.Хефец также якобы осознал, что “по этому делу будет вынесено обвинение - со мной или без меня”, и ему не нравятся атаки Нетаниягу против прессы и правоохранительных органов.