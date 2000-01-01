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Нир Хефец: Биби меняет судьбоносные решения из-за сына 06.03 07:30   MIGnews.com

Нир Хефец: Биби меняет судьбоносные решения из-за сына

Новый государственный свидетель Нир Хефец в ближайшее время начнет давать показания на своего бывшего босса Биньямина Нетаниягу

Между тем Хефец, по сообщению 10-го канала израильского ТВ, рассказал о том, что Яир Нетаниягу имеет “драматическое влияние а отца”. Нетаниягу “вдохновленный и находившийся под влиянием Яира, продемонстрировал национальную безответственность и принял решения , которые причинили вред национальным интересам и государственной безопасности Израиля”.

Хефец якобы сказал: “Я обожаю Нетаниягу, но он порабощен своим сыном и женой, и они используют свои власти при принятии решений по национальным делам”.

Хефец якобы сказал, что он был вынужден покинуть офис премьер-министра в октябре 2017 из-за действий Яира: “Яир причинил ущерб государству и отцу. Поэтому я ушел”.

Источники близкие к Хефецу утверждают, что тот “решил не получать пулю из-за Биби”. Источник говорит: “Он верит в то, что эпоха Нетаниягу прошла”, а также в то, что “дача показаний принесет пользу народу”.

Хефец также якобы осознал, что “по этому делу будет вынесено обвинение - со мной или без меня”, и ему не нравятся атаки Нетаниягу против прессы и правоохранительных органов.
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