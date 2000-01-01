06.03 07:15 MIGnews.com

Новый "прорыв" в деле 4000

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Нир Хефец, бывший советник Биньямина Нетаниягу по прессе, подписал соглашение с прокуратурой о том, что будет государственным свидетелем в “деле 4000”.В обмен на дачу свидетельских показаний против Нетаниягу Хефеца не будут судить, он не будет сидеть в тюрьме и его не накажут денежным штрафом.Израильская пресса выражает уверенность в том, что речь идет о “золотом свидетеле”, который “закончит с делами Нетаниягу”. Ожидается, что он даст показания также и по другим делам, касающимся Нетаниягу. Хефец также является ключевой фигурой в “деле 1270” о предполагаемой попытке подкупа судьи БАГАЦа Хилы Герстель в обмен на закрытие дел против Сары Нетаниягу.Ранее государственными свидетелями стали еще два близких к Нетаниягу человека - бывший начальник его канцелярии Ари Харо и бывший директор министерства связи Шломо Фильбер.Нетаниягу, комментируя новый поворот в расследовании заявил: “Когда у вас что-то есть, вам не нужен государственный свидетель. Когда у вас ничего нет - вам не поможет и тысяча государственных свидетелей. Беспрерывная гонка за государственными свидетелями - лучшее доказательство того, что ничего нет - и ничего не будет”.Между тем Хефец, по сообщению 10-го канала израильского ТВ, рассказал о том, что Яир Нетаниягу имеет “драматическое влияние а отца”. Нетаниягу “вдохновленный и находившийся под влиянием Яира, продемонстрировал национальную безответственность и принял решения , которые причинили вред национальным интересам и государственной безопасности Израиля”.Хефец якобы сказал: “Я обожаю Нетаниягу, но он порабощен своим сыном и женой, и они используют свои власти при принятии решений по национальным делам”.Хефец якобы сказал, что он был вынужден покинуть офис премьер-министра в октябре 2017 из-за действий Яира: “Яир причинил ущерб государству и отцу. Поэтому я ушел”.Источники близкие к Хефецу утверждают, что тот “решил не получать пулю из-за Биби”. Источник говорит: “Он верит в то, что эпоха Нетаниягу прошла”, а также в то, что “дача показаний принесет пользу народу”.Хефец также якобы осознал, что “по этому делу будет вынесено обвинение - со мной или без меня”, и ему не нравятся атаки Нетаниягу против прессы и правоохранительных органов.Биньямин Нетаниягу прокомментировал эти новые сливы в израильской прессе.В ответе Нетаниягу говорится: “Нир Хефец уже семь лет полностью исключен из процесса принятия решений по вопросам безопасности. Единственный брифинг, на котором он присутствовал - о состоянии здоровья собаки семьи, Кайя. То, что Хефец говорил о Яире и Саре - полный нонсенс”.