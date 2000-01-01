06.03 06:56 MIGnews.com

Нетаниягу: разрешены полеты в Израиль над Саудовской Аравией

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил о том, что Саудовская Аравия разрешила компании Air India прямые полеты над своей территорией в Израиль.Нетаниягу сказал об этом журналистам в Вашингтоне - несмотря на то, что пока Саудовская Аравия официально этого не подтвердила.Премьер-министр подчеркнул, что расстояние полета из Израиля до Индии - такое же, как до Лондона. Полет занимает примерно пять с половиной часов.Официальный представитель Air India Правин Батагар заявил: “Мы пока не получили никакого официального подтверждения. Мы только направили наш запрос о полетах. Мы пока не получили ничего официального от властей. Мы надеемся на скорое получение разрешения”.Пролет над саудовской территорией сократит время полета между Индией и Израилем на два часа и станет важным знаком улучшения отношений между Израилем и Саудовской Аравией, считающей себя лидером арабского мира.В настоящее время для того, чтобы не пролетать над Саудией, самолеты вынуждены делать крюк и лететь над Персидским заливом, что добавляет к полету еще два часа.