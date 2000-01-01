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Два варианта Биби: договориться или досрочные выборе | Фото: Хаим Цах, GPO07.03 07:14   MIGnews.com

Два варианта Биби: договориться или досрочные выборы

Либо израильское правительство найдет решение продолжающегося коалиционного кризиса, либо будут назначена дата досрочных выборов, говорится в опубликованном вечером 6 марта заявлении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Первостепенная цель премьера Нетаниягу заключается в том, чтобы правительство завершило свою каденцию в назначенный срок. Нет никакого смысла роспускать правительство в мае. Поэтому без соглашения, гарантирующего продолжительное функционирование правительства, нет иного выбора, кроме как идти на выборы", - цитирует Ynet свой источник из близкого окружения главы правительства.

Собеседник издания утверждает, что Биньямин Нетаниягу готов предоставить лишь два возможных варианта развития событий.

"Первый вариант – это соглашение, которое обеспечит завершение правительственной каденции, второе – на выборах. Третий вариант не обсуждается", - сказал чиновник.
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