07.03 07:14 MIGnews.com

Два варианта Биби: договориться или досрочные выборы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Либо израильское правительство найдет решение продолжающегося коалиционного кризиса, либо будут назначена дата досрочных выборов, говорится в опубликованном вечером 6 марта заявлении премьер-министра Биньямина Нетаниягу."Первостепенная цель премьера Нетаниягу заключается в том, чтобы правительство завершило свою каденцию в назначенный срок. Нет никакого смысла роспускать правительство в мае. Поэтому без соглашения, гарантирующего продолжительное функционирование правительства, нет иного выбора, кроме как идти на выборы", - цитирует Ynet свой источник из близкого окружения главы правительства.Собеседник издания утверждает, что Биньямин Нетаниягу готов предоставить лишь два возможных варианта развития событий."Первый вариант – это соглашение, которое обеспечит завершение правительственной каденции, второе – на выборах. Третий вариант не обсуждается", - сказал чиновник.