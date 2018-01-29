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Сравнившей Ликуд с нацистами депутату Мерец ничего не будет 06.03 21:04   MIGnews.com

Сравнение Ликуда с нацистами сошло депутату Мерец с рук

Комиссия Кнессета по этике во главе с депутатом Ицхаком Вахниным (ШАС) выговорила Тамар Зандберг ("Мерец") за то, что она обозвала членов партии "Ликуд" "друзьями нацистов".

Напомним, что на заседании комиссии Кнессета по внутренним делам и экологии 29 января, где обсуждалась проблема депортации африканских мигрантов, депутат начала кричать в адрес ликудников: "вы - друзья нацистов!" За эту выходку ее выпроводили из зала заседаний.


После этого четверо членов правящей партии – Амир Охана, Орен Хазан, Шарен Хаскель и Нурит Корен – подали против нее жалобу в комиссию по этике.

Большинством голосов комиссия пришла к заключению, что заявление Зандберг "пересекает границы законной свободы выражения собственного мнения". В то же время в контексте ее последующих объяснений ее слова были восприняты не как личное оскорбление, а как политическое выражение, и, поскольку в прошлом она не была замечена в нарушении дисциплины, члены комиссии решили, что выговора в качестве наказания будет достаточно.
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