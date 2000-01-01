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Министр юстиции подала жалобу против судьи Познански-Кац | Фото: пресс-служба Министерства юстиции Израиля06.03 20:41   MIGnews.com

Министр юстиции подала жалобу против судьи Познански-Кац

Министр юстиции Айелет Шакед подала жалобу против судьи по "делу 4000" Ронит Познански-Кац, которую поймали на переписке со следователем комиссии по ценным бумагам Ираном Шахамом-Шавитом.

"Сегодня президент Верховного суда (Эстер Хайют – ред.) и министр юстиции приняли решение омбудсмена по судебным делам, вице-президента БАГАЦа профессора Элиэзера Ривлина, по запросу главного судьи и министра по вопросу судьи Ронит Познански-Кац из районного суда Тель-Авива-Яффо", - говорится в их совместном сообщении.

"Главный судья и министр намерены изучить решение омбудсмена, чтобы принять соответствующее решение. Президент и министр благодарят омбудсмена за безотлагательное рассмотрение просьбы о разъяснении и за его тщательную работу", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее омбудсмен по судьям пришел постановил, что судью Познаньски-Кац будет ждать дисциплинарное взыскание в связи с ее поведением, однако уголовные обвинения ей предъявлять не станут. На данный момент он отстранена от судебной практики.

После жалобы Шакед ожидается, что верховная судья Эстер Хайют создаст специальный дисциплинарный суд для обсуждения этого вопроса.
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