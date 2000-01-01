06.03 20:04 MIGnews.com

"Трамп загоняет палестинцев, как скот на убой"

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Подход американского президента Дональда Трампа в отношении палестино-израильского вопроса напоминает с тем, как ведут скот на убой, заявил во вторник старший советник Махмуда Аббаса и министр реконструкции и развития ПА Мохаммед Штайех."То, что происходит с нами сегодня – это то, что они в Соединенных Штатах зовут ловушкой для скота", - заявил он журналистам в Рамалле во вторник, 6 марта."Крупный рогатый скот выгоняется во двор с единственным выходом. Позади его подгоняет человек на лошади и с кнутом. Он загоняет коров в ловушку. Когда каждая корова проходит, ей в в голову стреляют из пневматического пистолета, после чего она отправляется на конвейер скотобойни и поступает к нам в виде гамбургеров. Вот что происходит с палестинцами, точно то же самое", - добавил Штайех.Палестинский чиновник отрицает слова Трампа о том, что палестинцы избегают мирных переговоров, выступив со встречными обвинениями – якобы Белый дом сам оттолкнул палестинцев от мирного процесса, предприняв ряд шагов в сторону Израиля."Когда президент Трамп утверждает, что палестинцы избегают переговоров, о каких переговорах идет речь? С того момента, как он пришел к власти, никаких переговоров не было", - заявил Штайех, призвав укрепить доверие к США и мирному процессу.