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Президент Макрон знает, как разобраться с тюрьмами 06.03 19:27   MIGnews.com

Президент Макрон знает, как разобраться с тюрьмами

Франция намерена возвести тысячи новых тюремных камер, а также хочет эффективней использовать е-маркировку в рамках реформы президента, которая направлена на решение вопроса переполнения пенитенциарных учреждений.

Во Франции числится 69 тыс. заключенных, поэтому она заняла пятое место в Европе после РФ, Турции, Польши и Британии по количеству заключенного населения. Французские тюрьмы та сказать густонаселенные – 115 заключенных приходится на сотню мест.

После массовых протестов смотрителей в учреждениях правительство Франции согласилось выделить 30 млн евро на обучение и оплату труда. Еще было принято решение изолировать заключенных-исламистов от других, пишет Reuters.

Эммануэль Макрон дал слово возвести 10-15 тыс. новых тюремных камер, чтобы полностью разобраться с проблемой. Еще французский лидер пообещал найти альтернативу для отбывания наказания вне тюрьмы для преступников, которые совершили относительно мелкие правонарушения.

Возможно, свобода менее серьезных преступников будет ограничена в виде общественных работ или будет контролироваться е-средствами, что позволит сократить потребность в тюрьмах.
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