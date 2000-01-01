Президент Макрон знает, как разобраться с тюрьмами

Во Франции числится 69 тыс. заключенных, поэтому она заняла пятое место в Европе после РФ, Турции, Польши и Британии по количеству заключенного населения. Французские тюрьмы та сказать густонаселенные – 115 заключенных приходится на сотню мест.
После массовых протестов смотрителей в учреждениях правительство Франции согласилось выделить 30 млн евро на обучение и оплату труда. Еще было принято решение изолировать заключенных-исламистов от других, пишет Reuters.
Эммануэль Макрон дал слово возвести 10-15 тыс. новых тюремных камер, чтобы полностью разобраться с проблемой. Еще французский лидер пообещал найти альтернативу для отбывания наказания вне тюрьмы для преступников, которые совершили относительно мелкие правонарушения.
Возможно, свобода менее серьезных преступников будет ограничена в виде общественных работ или будет контролироваться е-средствами, что позволит сократить потребность в тюрьмах.