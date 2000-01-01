Вышедшая из НДИ депутат создает свою партию

Бывшая телеведущая и депутат последних трех созывов израильского парламента Орли Леви-Абукасис объявила о создании собственной политсилы.
"Завтра мои помощницы покинут офис и отправятся в реестр населения подавать документы со всей необходимой документацией для регистрации новой партии", - заявила она, выступая на конференции в Сдероте 6 марта.
Экс-депутат посоветовала всем партийным лидерам "бояться не выборов, а новую партию".
Напомним, что после присоединения НДИ к правящей коалиции Биньямина Нетаниягу Орли-Абукакис объявила, что выходит из состава партии, аргументировав это недостатком внимания, которое руководство политсилы уделяет социальным вопросам. Окончательно организационная комиссия Кнессета зафиксировала ее выход из фракции лишь в марте следующего года.
В связи с этим она сохранила депутатских портфель, однако участвовать в выборах не смогла бы. С этой целью ей и пришлось создать собственную партию. Впрочем, ни о ее названии, ни о программе Орли Леви-Абукасис не сообщила.