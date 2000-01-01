Отравление в Солсбери: Британия будет реагировать силой

Джонсон пообещал, что правительство примет все меры, которые мы считаем необходимыми для защиты жизни людей в этой стране и их свобод" - никакая попытка отнять жизнь невиновного человека на британской земле не будет безнаказанной.
В отношении российской стороны он сказал, что "она оспаривает базовые основы международного порядка", поэтому правительство и далее будет "реагировать силой, решительностью" на все вызовы.
Справка. Полковник военной разведки Сергей Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Он был арестован в 2004 году, а в 2006-м признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.