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Отравление в Солсбери: Британия будет реагировать силой 06.03 19:14   MIGnews.com

Отравление в Солсбери: Британия будет реагировать силой

Председатель Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает инцидент с экс-сотрудником разведки РФ Сергеем Скрипалем в Солсбери "тревожным инцидентом". Он не стал комментировать расследование "из страха предрешить исход расследования", но заверил в Палате общин, что власти намерены продолжать настаивать на продлении санкций против РФ.

Джонсон пообещал, что правительство примет все меры, которые мы считаем необходимыми для защиты жизни людей в этой стране и их свобод" - никакая попытка отнять жизнь невиновного человека на британской земле не будет безнаказанной.



В отношении российской стороны он сказал, что "она оспаривает базовые основы международного порядка", поэтому правительство и далее будет "реагировать силой, решительностью" на все вызовы.

Напомним Mignews.ru сообщал, что 5 марта, в Солсбери, графство Уилтшир, в ТЦ, возможно, был отравлен неизвестным веществом россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с Сергеем пострадала его дочь Юлия. На данный момент вещество, которым предположительно были отравлены Скрипаль и его спутница, не идентифицировано.

Справка. Полковник военной разведки Сергей Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Он был арестован в 2004 году, а в 2006-м признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

По материалам Sky News и Reuters.
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