Нетаниягу на AIPAC: мы готовы остановить Иран

Премьер-министр премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC). Видеозапись обращения главы израильского правительства к 18 тысячам собравшихся вы можете смотреть ниже.
Свое выступление на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) он начал со слов благодарности американскому президенту Дональду Трампу за признание Иерусалима столицей Еврейского государства.
"Как я вчера уже говорил президенту Трампу, особенно приятно быть в столице Америки теперь, когда он признал Иерусалим столицей Израиля! Спасибо, президент Трамп, за это историческое решение! Спасибо и за другое объявление – о перемещении посольства США из Тель-Авива в Иерусалим в ближайший День независимости. У еврейского народа хорошая память. И это наш народ будет помнить на протяжении веков. Другие об этом говорили, вы это сделали", - сказал глава израильского правительства.
Нетаньяху также отметил военные успехи Израиля, заявив, что сейчас ЦАХАЛ сильнее, чем когда-либо прежде, отметив поддержку США в отношении системы противоракетной обороны "Железный купол" и продажу американских истребителей F-35 израильским ВВС.
"Израиль никогда не был сильнее в военном плане. Он чрезвычайно силен! Это и истребители F-35, являющиеся самыми современными в мире. Это и система противоракетной обороны "Железный купол", которую мы разработали с помощью Америки. Спасибо, Америка!" – заявил премьер.
Затронув тему международных отношениях, Нетаниягу заявил, что Израиль "окрашивает мир в синий", налаживая новые отношения.
"Но хорошие новости не ограничиваются только сильными военными Израиля. Довольно скоро страны, у которых нет отношений с нами, окажутся изолированными. Есть и те, кто говорит о бойкоте Израиля. Что ж, мы сами будем их бойкотировать!" – заверил он.
Премьер также заявил, что "за последние несколько лет израильские агентства безопасности сорвали десятки, десятки и десятки террористических атак в десятках стран по всему миру".
"Израиль защищает жизни не только в Израиле, но и в десятках стран по всему миру", - говорит он.
"Мы должны остановить Иран, и мы остановим Иран", - говорит премьер, выступая на ежегодной конференции AIPAC, назвав этот вопрос самым важным, который на сегодняшний день стоит перед Еврейским государством.
"Мы не позволим Ирану развивать ядерное оружие – ни сейчас, ни через 10 лет, ни когда-либо", - заверил глава правительства.
"В прошлый раз, когда я был здесь, я предупредил, что иранский режим не станет умереннее или либеральнее, а лишь радикальнее и опаснее. Я был прав", - говорит он.
В то же время Биньямин Нетаниягу считает, что президент Дональд Трамп "поступает правильно" в отношении Исламской республики, угрожая ей новыми санкциями.
"Я приветствую это решение президента Трампа. Если недостатки ядерной сделки не будут устранены, он выйдет и восстановит санкции. Израиль будет на стороне Америки, как и другие страны региона. Я верю, что настанет день, когда эта ужасная тирания исчезнет с лица земли", - сказал Нетаниягу.
В то же время он раскритиковал Палестинскую администрацию, которая продолжает платить "пособия" и "зарплаты" террористам и семьям ликвидированных террористов. В связи с этим Нетаниягу призвал председателя ПА Махмуда Аббаса прекратить поддерживать террор.
"У меня есть послание президенту Аббасу: перестань платить террористам. Инвестируй в мир, инвестируй в жизнь", - сказал Нетаниягу.
Премьер заверил, что мир не наступит до тех пор, "пока палестинцы не прекратят финансировать смерть".
Завершил свое выступление на ежегодной конференции AIPAC премьер словами о том, что нынешний союз между США и Израилем является "самыми близкими отношениями между нашими странами, которые мы когда-либо наблюдали".
Нетаниягу считает, что при президенте Трампе сложились "прекрасные отношения между Израилем и США".
"Боже, храни Израиль! Боже, храни Америку! Боже, храни альянс между Израилем и Америкой", - резюмировал глава правительства под громогласные аплодисменты всех 18 тысяч собравшихся.