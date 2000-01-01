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Лицман и Гафни просят раввинов о компромиссе ради коалиции 06.03 16:43   MIGnews.com

Лицман и Гафни просят раввинов о компромиссе ради коалиции

Председатель "Яадут а-Тора" Яаков Лицман и председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни готовятся к встрече с Советом мудрецов Торы, высшим руководящим органом партии, на которой вынесут вопрос о необходимости компромисса в отношении законопроекта о военном призыве ультраортодоксов.

Напомним, что в правительстве сложилась патовая ситуация – Лицман угрожает выйти из коалиции, если до весенних каникул в Кнессете, которые начинаются 15 марта, полностью не отменят мобилизацию учащихся в йешивах, а министр финансов Моше Кахлон – если не будет принят госбюджет на 2019 год.

Ортодоксы предупредили, что голосовать за бюджет будут только после отмены призыва.

"Я не понимаю, как я могу продолжать работать министром финансов, если не будет принят бюджет. Я скажу пенсионерам и инвалидам, что у меня нет денег из-за закона о призыве харедим? Ошибочно связывать этот закон с бюджетом. Нет никаких оснований идти на выборы, когда правительство хорошо работает. Тот, кто хочет привести нас на досрочные выборы, наносит ущерб нашей экономике", - заявил Кахлон днем во вторник, 6 марта.
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