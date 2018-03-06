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Столтенберг: НАТО не уйдет из Ирака 06.03 16:09   MIGnews.com

Столтенберг: НАТО не уйдет из Ирака

Во вторник, 6 марта, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг находясь с официальным визитом в арабской стране заявил, что альянс не намерен покидать Ирак, более того, он и далее будет поддерживать военные силы страны в соответствии с запросом Багдада.

Отмечается, что слова Столтенберга прозвучали непосредственно после решения парламента Ирака потребовать от правительства согласовать сроки вывода зарубежных военных после разгрома группировки "ИГ".

Генсек заявил, что страна требует из присутствия, подтверждение того – письмо от премьер-министра Хейдара аль-Абади, пишет Ghall со ссылкой на ТК Al Sumaria.

Сообщается, что НАТО не планирует долго оставаться в республике, и далее будет тренировать иракские силы, с целью недопущения повторного появления ИГ.

По словам генсекретаря, участвующие в программе поддержки страны НАТО кинули свои силы на тренировки силовиков, особенно в области разминирования и военно-полевой хирургии. В их обязанности входит создание военных академий и помощь в проведении институциональных реформ, в том числе в борьбе с коррупцией.

В понедельник, 5 марта, премьер Трака встретился со Столтенбергом в Багдаде, во время диалога они подтвердили важность продолжения отношений с НАТО.

Еще в середине февраля генсек рассказал о новой небоевой миссии по тренировке иракской армии.
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