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Экс-премьер Норвегии осудил Израиль за ядерное оружие 06.03 15:49   MIGnews.com

Экс-премьер Норвегии осудил Израиль за ядерное оружие

Израиль является частью проблемы, подрывающей международные усилия по ограничению распространения ядерного оружия, считает бывший премьер-министр Норвегии Хьель Магне Бундевик .

Об этом он заявил на конференции возглавляемого Тони Блэром и Моше Кантором Европейского совета по толерантности и примирению, которая состоялась 6 марта в монакском Cafe de Paris. В этом году она была посвящена теме борьбы с экстремизмом и нетерпимостью в обществе.

"Мы использовали войны и оккупацию мусульманских стран. Конечно, это не оправдывает терроризм, но мы должны быть последовательнее. То же самое можно сказать и о распространении ядерного оружия, но как быть в отношении таких стран, как Пакистан, Индия и Израиль? Является ли это двойным стандартом? Мы должны задаться вопросом и осознать, что многие представители мусульманского мира могут использовать это в своих целях, говоря о двойных стандартах", - заявил лютеранский пастор Бундевик.

Президент Европейского еврейского конгресса и Европейского совета по толерантности и примирению Моше Кантор возразил, что сказанное Бондевиком является продолжением "бесконечных разговоров" на эту тему, что, тем не менее, не помогает прийти к какому-либо практическому решению.

Помимо того, вероятно, вновь ссылаясь на Израиль, Бондевик также сказал, что основной причиной экстремизма является унижение, отметив, что к чувству унижения приводит оккупация.
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