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06.03 15:06   MIGnews.com

"Рано радуетесь, выборы - ловушка Нетаниягу"

Одна из икон тель-авивских крайне-левых, депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Дов Хенин опубликовал грозное предупреждение в facebook.

Хенин пишет: “Для всех тех, кто радуется выборам - речь идет об опасном плане Нетаниягу. После того, как он осознал, что “дело 4000” может с ним покончить, он предпочел немедленные выборы. После стремительной победы он демонтирует юридическую систему, захватит медиа и устранит всех контрольные механизмы, что еще существуют. И как всегда, он переведет стрелки на “ребячущихся партнеров” и будет говорить, что только Ликуд гарантирует стабильность. И в ходе этой планируемой предвыборной кампании, между 70-летием государства и визитом Трампа, Нетаниягу будет подстрекать против арабской публики, подтолкнет к новым виткам насилия, вышлет беженцев и оставит после себя выжженную землю. Все что угодно, лишь бы обеспечить себе рейтинг”.

В конце своего поста Хенин впадает в апокалиптическое настроение: “Нетаниягу не одинок на этом поле. С тем, чтобы остановить это опасное развитие, необходимо немедленно создать широкую коалицию. Каждый, кому не безразлично это место и люди, которые здесь живут, должен осознать масштаб опасности. В конечном итоге, Нетаниягу ведет всех нас в Масаду. Но мы не ему этого не позволим”.
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