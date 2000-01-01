СМИ: КНДР готова отказаться от своей ядерной программы
КНДР готова отказаться от своей ядерной программы и провести прямые переговоры с США. Об этом заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в Пхеньян и встречи с главой северокорейского правительства, сообщает АР.
По словам источника, Северная Корея не будет проявлять агрессию против Южной Кореи, как ядерным, так и обычным вооружением. И в случае получения гарантий безопасности и нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном КНДР может полностью отказаться от своей ядерной программы.