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Фото из архива 06.03 14:04   MIGnews.com

СМИ: КНДР готова отказаться от своей ядерной программы

КНДР готова отказаться от своей ядерной программы и провести прямые переговоры с США. Об этом заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в Пхеньян и встречи с главой северокорейского правительства, сообщает АР.

По словам источника, Северная Корея не будет проявлять агрессию против Южной Кореи, как ядерным, так и обычным вооружением. И в случае получения гарантий безопасности и нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном КНДР может полностью отказаться от своей ядерной программы.

Напомним, ранее сообщалось, что Юг и Север в ходе встречи представителей межкорейского народа договорились о совместном саммите по примирению сторон.
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