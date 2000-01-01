Эритреец - соучастник изнасилования получил 11 лет тюрьмы

В июне 2015 года потерпевшая, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения в бильярдном зале в Ришон Ле Ционе была выведена оттуда гражданином Эритреи Кинде Тадессе и четырьмя его сообщниками. Злоумышленники заранее спланировали преступление, и привели женщину в квартиру, где проживали двое из них. Они заперли ее в комнате, положили на кровать и в течение часа и сорока минут по очереди насиловали ее. Кошмар закончился только после того как девушку спас ее знакомый.
Тадессе и другим дважды удалось переубедить случайных прохожих, пришедших на крики жертвы, сказав, что что-то неладное творится не в их квартире.
Суд, обсудив участие Тадессе в изнасиловании, пришел к выводу о том, что хотя он сам и не насиловал жертвы, изнасилование следует рассматривать как “совместную операцию” всех обвиняемых, а его - в качестве одного из организаторов и участников.
Тадессе приговорен к 11 годам лишения свободы и выплате компенсации жертве в размере 80 тысяч шекелей.