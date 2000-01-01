06.03 12:57 MIGnews.com

В Бельгии начали готовиться к ядерной катастрофе

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В Бельгии приняли новый план ядерной безопасности страны, согласно которому, власти страны будут раздавать населению пастилок с йодом, сообщает . RTBF.В Брюсселе впервые задумались о раздаче пастилок с йодом еще в 2016 году, после теракта в столичном аэропорту и метро в марте месяце. Подтверждением опасений бельгийских властей, стало то, что у одного из причастных к террористическому акту в Париже 2015 года нашли видеоматериалы скрытого наблюдения за бельгийским чиновником, который был связан с ядерной энергетикой. После этого на всех ядерных объектам страны была проведена тщательная проверка правоохранительными органами. По версии силовиков, боевики готовили на территории Бельгии взрыв с применением бомбы с радиоактивными материалами или изучали возможность атаки на АЭС.Кроме того, еще одной ядерной угрозой для бельгийского населения является небезопасная эксплуатация двух атомных станций, на которых работают реакторы с микротрещинами. При этом, даже несмотря на информацию о том, что в немецком городе Аахен, расположенном в 70 км от одной из бельгийских АЭС был обнаружен высокий уровень радиации, станции все равно продолжают работать."Уже больше двух лет нас волнует тот факт, что обнаруженные в реакторах трещины становятся все больше. Это очень беспокоит население. Мы неоднократно обсуждали это с властями Бельгии, однако нам не удалось убедить их заглушить реакторы", — прокомментировала тогда ситуацию представитель муниципальных властей Аахена Рита Клегес.Йодосодержащие препараты предотвращают развитие рака щитовидной железы, который вызывается накоплением в организме радиоактивных изотопов цезия и стронция. Эти элементы могут попасть в окружающую среду при аварии на ядерном объекте и вызвать радиационное заражение.