06.03 12:48 MIGnews.com

"Хефец работает за деньги, ему нельзя верить"

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Депутат Кнессета Мики Розенталь (Сионистский Лагерь) прокомментировал новый поворот в расследовании “дела 4000” и появлении в нем нового государственного свидетеля Нира Хефеца.Розенталь верит в том, что полиция пытается отвлечь медиа от реальных подозрений в отношении Нетаниягу.Розенталь сообщил: “ Ради того, чтобы “приготовить кошерно” Хефеца, журналистам продали эту историю о государственных секретах. Реальная история здесь - взятки. Легитимно завербовать в таком деле государственного свидетеля, но это не всегда достаточно. Если Хефец реально узнавал о чем то важном, он в реальном времени прибегал и рассказывал об этом. Я предполагаю, что он пару дней посидел в КПЗ, он пришел к выводу, что стоит договориться с полицией. У этого человека нет идеологии, он не лояльный тип, ему нравится близость к могущественным людям, но он их быстро обманывает”.