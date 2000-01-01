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Иерусалим - был есть и всегда будет столицей Израиля 06.03 11:42   MIGnews.com

Иерусалим - был есть и всегда будет столицей Израиля

Посол США в ООН Никки Хейли выступила на конференции AIPAC в Вашингтоне.

Хейли сказала: “Иерусалим был, есть и всегда будет столицей Израиля”.

Заявление Хейли было встречено громовыми аплодисментами собравшихся.



Хейли продолжила: “Это не что-то, произошедшее благодаря перемещению американского посольства. Это не что-то, возникшее из-за американского решения. Америка не сделала Иерусалим столицей Израиля. То, что сделал президент Трамп - и следует воздать ему за это должное, американцы признали реальность, которую американские президенты слишком долго отказывались признавать. Иерусалим - столица Израиля. Это - факт. И у президента Трампа есть мужество признать этот факт, в то время как у других этого мужества нет. Настанет день, и весь мир признает этот факт”.

Хейли заявила, что прибудет на мероприятия, посвященные открытию американского посольства в Иерусалиме. Она также поблагодарила Гватемалу, сказав: “Благослови Господь Гватемалу. Они присоединились к нам и переводят посольство в Иерусалим”.
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