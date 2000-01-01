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Фото: pixabay.com 06.03 11:15   MIGnews.com

СМИ: на Шри-Ланке введут режим ЧП из-за беспорядков в стране

В связи резким ростом преступлений в отдельных районах Шри-Ланки, правительство островного государства хочет ввести на 10 дней режим чрезвычайного положения. Об этом пишет газета Sunday Times.

Издание, ссылаясь на информацию, полученную от одного из членов кабинета министров страны, утверждает, что введение режима ЧП было принято по итогам совещания правительства.

Официальная директива по этому вопросу будет обнародована в ближайшее время, отмечает газета.
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