06.03 11:15 MIGnews.com
СМИ: на Шри-Ланке введут режим ЧП из-за беспорядков в стране
В связи резким ростом преступлений в отдельных районах Шри-Ланки, правительство островного государства хочет ввести на 10 дней режим чрезвычайного положения. Об этом пишет газета Sunday Times
.
Издание, ссылаясь на информацию, полученную от одного из членов кабинета министров страны, утверждает, что введение режима ЧП было принято по итогам совещания правительства.
Официальная директива по этому вопросу будет обнародована в ближайшее время, отмечает газета.
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