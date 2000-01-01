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Суперистребители Су-57 покинули Сирию 06.03 11:09   MIGnews.com

Суперистребители Су-57 покинули Сирию

Израильская газета Маарив сообщает о том, что российские экспериментальные истребители пятого поколения Су-57 покинули территорию Сирии.

Русские утверждают, что самолеты данного типа очень трудно засечь радарами, и они считаются российским ответом F-35. Российский истребитель несет ракеты МК77 с дальностью действия 200 км.

Согласно публикациям в зарубежной прессе, Су-57 еще не считается самолетом, находящимся в оперативной готовности. Долгий перелет в Сирию был необходим для изучения поведения самолета в различных условиях, а также был использован в пропагандистских целях. Российское министерство обороны заявило, что на территории Сирии испытано около 200 образцов новейших вооружений.
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