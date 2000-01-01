06.03 10:25 MIGnews.com

Заявление Трампа и Нетаниягу: Вместе остановим Иран

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент США Дональд Трамп сделали совместное заявление.Премьер-министр Нетаниягу:"Спасибо. Господин президент, Дональд, Мелания. Сара и я хотим поблагодарить вас за вашу необыкновенную дружбу и гостеприимство. Всегда приятно видеть вас.Мы впервые встречаемся в Вашингтоне, столице Америки, после вашего, господин президент, заявления о признании Иерусалима столицей Израиля. Это была историческая декларация, за которой последовало ваше смелое решение о переводе посольства США в Иерусалим в преддверии нашего национального Дня независимости.Я хочу сказать вам, что у еврейского народа хорошая память, поэтому мы помним заявление персидского царя Кира Великого, правившего 2500 лет назад. Он провозгласил свободу еврейских пленников Вавилона, разрешил им вернуться в Иерусалим и восстановить наш Храм.Мы помним, как сто лет назад лорд Бальфур издал декларацию, которая признала право еврейского народа на родину наших предков. Мы помним, как 70 лет назад президент Гарри Трумэн стал первым лидером, признавшим еврейское государство.И мы помним, как несколько недель назад президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Господин президент, наш народ запомнит это навеки.И, как вы только что сказали, другие об этом говорили, а вы это сделали. Поэтому я хочу поблагодарить вас от имени еврейского народа. Я с нетерпением жду нашего обсуждения актуальных проблем и возможностей.Если бы я должен был назвать самую большую ближневосточную проблему как для обеих наших стран, так и для наших арабских соседей, то я бы сказал одно слово: Иран.Иран не отказался от своих ядерных амбиций. В результате ядерной сделки он получил поддержку, оказался "обогащенным". Он повсюду распространяет агрессию, в том числе у наших границ.Я думаю, мы должны остановить страну, которая скандирует: "Смерть Израилю, смерть Америке". Иран нужно остановить. Это наша общая задача.Вторая задача, которая вытекает из озвученной проблемы, - это использование возможности заключить мир, потому что арабы никогда не были ближе к Израилю, а Израиль никогда не был ближе к арабским государствам. И мы также стремимся расширить этот мир и включить в него палестинцев.Поэтому я с нетерпением жду наших обсуждений, но хочу повторить то, что вы только что сказали: господин президент, вот уже почти сорок лет я выступаю, стремясь построить американо-израильский союз. Он никогда не был сильнее, чем под вашим руководством. И еврейский народ видит вашу позицию по Иерусалиму. Он видит вашу позицию по Ирану. Он видит вашу блистательную защиту Израиля и правды в ООН. Я как премьер-министр вижу то, что и вы видите как президент, но другие не видят. Это уровень взаимодействия в разведке и других жизненно важных для безопасности наших народов сферах.Господин президент, я просто хочу сказать спасибо за ваше лидерство и за вашу огромную дружбу".