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В Голани приказали сбрить бороды 06.03 10:09   MIGnews.com

В Голани приказали сбрить бороды

По сообщениям в израильской прессе, командир разведывательного батальона бригады Голани приказал религиозным солдатам сбрить бороды - несмотря на то, что у них были разрешения командования.

Один из солдат отказался выполнить приказ и был отстранен от выполнения обязанностей.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила в связи с этим следующее заявление: “Приказ несовместим соответствующими директивами командования. речь идет о праве солдат, предоставляемом в исключительных случаях. В подразделении проведена разъяснительная работа по данной теме”.
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