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kremlin.ru 06.03 23:43   MIGnews.com

Вышел New Yorker с русскоязычной обложкой и портретом Путина

Вышел в свет номер американского журнала New Yorker с русскоязычной обложкой, на которой помещен рисунок с президентом России Владимиром Путиным, сообщает официальный сайт еженедельника.

На обложке кириллицей написано название журнала "Нью-Йоркер" и подпись автора картинки Бэрри Блитта. Российский лидер изображен в образе денди, который через монокль рассматривает порхающую бабочку с головой президента США Дональда Трампа.

В самом номере опубликована статья "Активные меры. Путин, Трамп и новая холодная война". Ее написали Эван Оснос, Дэвид Ремник и Джошуа Яффа.

Вышел New Yorker с русскоязычной обложкой и портретом Путина

Объемная статья состоит из пяти частей. В начале приводится экскурс в историю отношений СССР и США во времена холодной войны. Акцент сделан на том, как советские спецслужбы проводили информационные кампании против Америки.

Во втором параграфе, который называется "Холодная война 2.0", речь идет о современном положении дел. Россию обвиняют в кибератаках и вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года. Такие обвинения ранее уже звучали из уст американских политиков и высказывались в местных СМИ. Москва их категорически отвергает. Отдельная глава посвящена кибератакам. Акцент в ней сделан на взлом баз данных Демократической партии США, ВАДА и других систем. Также там говорится, что во время выборов в США велась кампания по дезинформации против Хиллари Клинтон. В пятой части описываются события после инаугурации Трампа и сообщения в американских СМИ о его связях с Россией.
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