06.03 10:08 MIGnews.com

Новый иммиграционный указ Трампа не коснется Ирака

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В новом иммиграционном указе, который сегодня собирается подписать американский президент Дональд Трамп, Ирак будет исключен из списка мусульманских стран, гражданам которых временно запретят въезжать на территорию Соединенных Штатов.Как сообщил изданию The New York Times источник в Белом доме, в то же вреся новый указ введет на неопределенный срок запрет на размещение в США беженцев из всех стран.Напомним, что предыдущий указ приостанавливал программу размещения в США иммигрантов сроком на 120 дней и на неопределенный срок запрещал въезд в США беженцам из Сирии. По данным источника NYT, в связи с тем, что прошлое распоряжение Трампа было заблокировано судом, в новом по отношению к сирийцам не будет применяться столь категоричная формулировка.Напомним, что, если остальных перемен иммиграционная политика американского президента не претерпит, запрет на въезд в США останется действовать для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.